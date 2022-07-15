سيصبح ثاني أكبر مساهم فيها .. “الاستثمارات العامة” يقفز بأسهم أستون مارتن 20%

أعلنت شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة، أن أسهمها قفزت 20% بعدما أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثاني أكبر مساهم فيها بحصة تبلغ نحو 17 % بعد زيادة رأس المال.
وأوضحت أن الصندوق سيسمح بضخ استثمارات تصل إلى 78 مليون جنيه إسترليني، إضافة لإصدار حقوق بقيمة 575 مليون جنيه إسترليني؛ لخفض ديونها والاستثمار في طرازات جديدة.
وأضافت أن الصندوق السعودي يأتي بعد كيان “يو تري” التابع لرئيس الشركة لورنس سترول، والذي تبلغ حصته 18.3%، إلى جانب أنه سيكون له الحق في مقعدين في مجلس إدارة الشركة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك حصصاً في شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية، ومجموعة السيارات البريطانية مكلارين.