سفيرة المملكة بواشنطن: حريصون على أن تضع الزيارة أساساً لمستقبل العلاقات التاريخية بين البلدين

رحبت سفيرة المملكة بالولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، والتي ستشهد لقاءات تجمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في جدة.
وأكدت أن المملكة حريصة على أن تضع هذه الزيارة أساساً لمستقبل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والعمل معاً لجعل المنطقة والعالم مكاناً أفضل.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى المملكة، اليوم (الجمعة)، في زيارة تشهد عقد قمة بين تجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وفق “أخبار 24”.