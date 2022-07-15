أكثر من 95 ألف أسرة.. “سكني” يوضح عدد الأسر السعودية التي تسلمت مساكنها حتى يونيو 2022

أعلن برنامج “سكني”، اليوم (الجمعة)، أن عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول حتى نهاية شهري يونيو 2022 تجاوز 95.3 ألف أسرة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً أكثر من 80.2 ألف أسرة منذ بداية العام حتى نهاية الشهر نفسه.
وأوضح البرنامج أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات والحلول خلال شهر يونيو الماضي بلغ أكثر من 14 ألف أسرة سعودية، بينما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في ذات الشهر أكثر من 15.6 ألف أسرة سعودية؛ وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول 2030. وفق “أخبار 24”.
وكان “سكني” أطلق الشهر الماضي 5 باقات دعم اختيارية جديدة لتصل إلى 9 خيارات للمستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وهي: “باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، باقة تجديد المسكن”، والتي تقدّم دعماً فورياً غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية.