بدأت بالابتعاث وعززتها السياحة.. تاريخ طويل للروابط الثقافية والتعليمية بين المملكة والولايات المتحدة

أسس التعاون الثنائي بين المملكة والولايات المتحدة في العديد من المجالات، الكثير من الروابط الثقافية والتعليمية الجامعة بين البلدين على شتى المستويات.
وتنعكس هذه الروابط على أعداد الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الولايات المتحدة، والبالغ عددهم أكثر من 21 ألف طالب في 2022، حيث تم ابتعاثهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، والذي تجاوز عدد المبتعثين من خلاله للدراسة في الولايات المتحدة النصف مليون طالب وطالبة منذ إطلاقه في العام 2006.
وتعد الولايات المتحدة الأولى من حيث استقبال المبتعثين السعوديين، حيث بدأت استقبال أولى بعثات المملكة عام 1948، وكانت تضم 30 طالبًا في جامعة تكساس، وهو ما أسهم في افتتاح أول مكتب يشرف على المبتعثين في نيويورك عام 1951، ليشهد على تخرج أول دفعة من الطلاب السعوديين في الجامعات الأمريكية عام 1952، كما وصل عدد المبتعثين إلى أعلى مستوياته في 2016، عندما بلغ عددهم 75 ألف مبتعثًا في الولايات المتحدة. وفق “أخبار 24”.
وشكل عام 1987 مرحلة جديدة للعلاقات الثقافية بين البلدين، حيث شهد هذا العام انطلاق أعمال الملحقية الثقافية بالعاصمة واشنطن، وهو ما كان بمثابة فصل جديد من العلاقات الثقافية بين البلدين.
وعلى مستوى الروابط السياحية، أسهم إطلاق وزارة السياحة التأشيرات السياحية في عام 2019، بجذب السياح من الولايات المتحدة الراغبين في استكشاف المملكة؛ ما أسهم أيضاً في خلق إقبال على زيارة المواقع التاريخية والمناطق السياحية الفريدة في البلاد.