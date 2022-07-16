مصدر سعودي: “بايدن” تطرق لملف “خاشقجي” سريعاً.. وولي العهد تساءل عما قامت به أمريكا في مقتـل “أبو عاقلة”

قال مصدر سعودي مسؤول، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تطرق لموضوع جمال خاشقجي بشكل سريع.
وأضاف المصدر المسؤول وفقاً لـ “العربية”، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن ما حدث أمر مؤسف، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن ولي العهد أوضح لبايدن أن مثل هذه الحادثـة تحدث في أي مكان من العالم، مؤكداً أن المملكة وضعت إجراءات تمنع حدوث مثل تلك الأخطاء.
ولفت إلى أن الأمير محمد ذكر أن واشنطن قامت بعدد من الأخطاء كحـادثة سجن أبو غريب، مضيفاً أنه من المطلوب أن تتعامل الدول مع مثل هذه الأخطاء، مشيراً إلى حـادثة مـقتل الصحفية الأمريكية شرين أبو عاقلة.
وأوضح أن ولي العهد تساءل عما قامت به أمريكا والعالم بشأن مقـتل أبو عاقلة، وشدد على أن كل الدول لديها قيم تتفق عليها وأخرى تختلف حولها، وأن محاولة فرض القيم بالقوة لها نتائج عكسية كبيرة.
ونوه إلى أن ولي العهد شدد على أن لكل دولة قيما مختلفة ويجب احترامها، وأنه علينا التعايش في ما بيننا رغم الاختلافات، لأن فرض القيم له نتائج عكسية كما حدث في العراق وأفغانستان.