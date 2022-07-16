الكشف عن توقفات دوري المحترفين في الموسم الجديد

كشفت مصادر صحفية، أن المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد أغلق ملف مطالبات بعض الأندية بتقليص فترة توقف دوري المحترفين، بعد إصراره على التوقف 35 يومًا قبل انطلاق كأس العالم 2022 وتحديدًا قبل الجولة التاسعة من الدوري، لإجراء المرحلة الأخيرة من المعسكر الإعدادي للأخضر قبل المونديال.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” أن قرار رينارد جاء بعد اجتماعات ومناقشات عدة مع لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورغبة وطلب عدد من مسؤولي الأندية واللاعبين بتقليص المدة في الوقت الذي ترك فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم القرار للمدرب رينارد.
وأشارت إلى أن رابطة دوري المحترفين ستعلن في نهاية يوليو الجاري عن جدول الدوري، والذي سينطلق في الـ 25 من أغسطس المقبل.
وسيشهد الدوري 5 توقفات لمدة 92 يومًا، ستكون على النحو التالي.
– بعد الجولة الـ4 – 14 يومًا (أيام الفيفا)
– بعد الجولة الـ9 – 35 يومًا (معسكر المنتخب للمونديال)
– بعد الجولة الـ15 – 11 يومًا (كأس السوبر السعودي)
– بعد الجولة الـ22 – 16 يومًا (أيام الفيفا)
– بعد الجولة الـ24 – 16 يومًا (أيام الفيفا)