على هامش “قمة جدة”.. وزير الطاقة يوقع المحضر التنفيذي لاتفاق مشروع الربط الكهربائي بين المملكة والعراق

وقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، المحضر التنفيذي الخاص بمبادئ اتفاق الربط الكهربائي بين المملكة وجمهورية العراق، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في بداية عام 2022.
وأوضح وزير الطاقة أن استكمال هذا المشروع يأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تُركز على استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة، وطبيعة شبكتها الكهربائية، التي تُعد الأكبر في المنطقة، لجعل المملكة مركزاً إقليمياً لربط شبكات الطاقة الكهربائية.
وسيسهم المشروع في دعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين، وتحقيق وفورات اقتصادية، وتعزيز تحقيق مزيج الطاقة الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء، ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.
كما أبرمت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ووزارة الكهرباء العراقية عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب جمهورية العراق، وذلك على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة.وفق “أخبار 24”.
ويتضمن العقد قيام هيئة الربط الكهربائي الخليجي بإنشاء خطوط ربط كهربائي من المحطة التابعة للهيئة بدولة الكويت إلى محطة الفاو الواقعة بجنوب العراق، لإمداد جنوب العراق بنحو 500 ميجا واط من الطاقة من دول مجلس التعاون.
وسيتم الإمداد عن طريق شبكة الربط الكهربائي الخليجي، بما فيها خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها والتي سيستغرق العمل فيها قرابة 24 شهراً، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 1800 ميجا واط.
ووقع العقد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الدكتور نايف العبادي، والمخول بصلاحيات وزير الكهرباء العراقي المهندس عادل كريم، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار.
فيديو | #وزير_الطاقة ووزير النفط العراقي يوقعان اتفاق الربط الكهربائي بين المملكة والعراق #الإخبارية pic.twitter.com/weGoMvEwwI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022
فيديو | وزير الطاقة بعد توقيع “المحضر التنفيذي للربط الكهربائي بين المملكة والعراق”: البلدان يسعيان إلى تعزيز العلاقة القائمة#الإخبارية pic.twitter.com/3hUDNTERMn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022