طقس اليوم.. غبار يشمل معظم أجزاء المملكة.. وسحب رعدية جنوباً وغرباً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير ظهور سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأضاف أنه يتوقع كذلك تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).
ونوه إلى أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يتوقع أن يستمر على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وأن تنشط كذلك الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن ستكون كالتالي: (43 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة، و44 درجة في الرياض، و45 درجة في الدمام، و39 درجة في جدة).