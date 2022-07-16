“بيريرا” يثير الجدل بشأن مستقبله مع الهلال

أثار محترف الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا، الجدل بشأن مستقبله مع النادي، رغم أنه لا يزال أمامه 4 مواسم في عقده مع الفريق الأزرق.
وقام بيريرا بحذف أكثر من 20 صورة له بقميص الهلال من على حسابه الشخصي في موقع “إنستقرام”، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل بين الجماهير.
وفي سياق متصل، يتمسك مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستمرار المحترف البرازيلي في صفوفهم حتى نهاية تعاقده في عام 2026، رغم تلقيه اهتمامًا من أندية عدة، تسعى إلى شراء عقده. وفق “أخبار 24”.
وكان الهلال قد تعاقد مع بيريرا في صيف العام الماضي قادماً من ويست بروميتش الانجليزي في صفقة وصلت قيمتها لـ 18 مليون يورو.