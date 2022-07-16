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جديد المحليات > ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية ويتبادلان وجهات النظر حول عدة قضايا
16/07/2022   7:03 ص

ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية ويتبادلان وجهات النظر حول عدة قضايا

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التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم أمس (الجمعة)، برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في مدينة جدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية.

وحضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، ووزير التجارة ماجد القصبي، وسفير المملكة لدى العراق عبدالعزيز الشمري.وفق “أخبار 24”.

فيما حضر من الجانب العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط إحسان عبدالجبار، ووزير التجارة علاء أحمد، وسفير العراق لدى المملكة عبدالستار الجنابي.

ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية ويتبادلان وجهات النظر حول عدة قضايا

جديد المحليات
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