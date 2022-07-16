“الاتحاد” يتمسك بسداسي فريقه الأجنبي

أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الاتحاد، يتمسك بالسداسي الأجنبي بفريقه مارسيلو غروهي وأحمد حجازي ورومارينهو وبرونو هنريكي وايغور كورونادو وعبد الرزاق حمد الله.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الشرق الأوسط”، إلى أن ذلك يأتي في ظل رغبة المدير الفني الجديد للاتحاد، نونو سانتو في إجراء بعض التغييرات، وسط مساعي إدارية لحصرها في الخيارين الأجنبيين المتاحين لإكمال الخيارات الأجنبية المسموحة بها في الموسم الرياضي الجديد.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن إدارة الاتحاد تعمل على دعم الفريق بخيارات محلية وأجنبية في المراكز الدفاعية والمحور ووسط الميدان؛ حيث تجري المناقشات مع المدرب سانتو الذي تمسك بأن يكون ملف المحترفين الأجانب حسب رؤيته الفنية لحسم جميع الصفقات الصيفية قبل مغادرة البعثة إلى المعسكر الخارجي.