بايدن: قوات حفظ السلام بتيران وصنافير ستغادر مواقعها.. ولن نترك فراغاً للصين وروسيا بالشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أجرى مباحثات مهمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته الجارية للمملكة، والتي تعد آخر محطات جولته الخارجية الأولى منذ توليه مهام رئاسة البيت الأبيض.
وشدد بايدن، خلال كلمة ألقاها من جدة، على أن المملكة ساهمت بشكل رئيسي في تثبيت ودعم الهدنة في اليمن، مؤكداً أنه تم الاتفاق على تعميق الهدنة وتمديدها هناك.
وأضاف أنه تمت مناقشة الاحتياجات الأمنية والعسكرية للمملكة لمواجهة التهديدات، كما أعلن أن قوات حفظ السلام في تيران وصنافير ستغادر مواقعها.
وبشأن الصين، أكد بايدن أنه تم الاتفاق على شراكات مع المملكة فيما يتعلق بتقنية الجيل الخامس 5G، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تترك فراغاً في الشرق الأوسط لروسيا أو الصين.
وحول ملف الطاقة، أكد الرئيس الأمريكي أنه أجريت مباحثات جيدة لضمان أمن الطاقة، كما شدد على أنه يفعل كل ما بوسعه لزيادة إمدادات النفط، متوقعاً أن يرى خطوات إضافية من المملكة في مجال الطاقة خلال الأسابيع المقبلة.وفق “أخبار 24”.
وأعلن الرئيس الأمريكي في الملف نفسه، أنه تم الاتفاق على ربط شبكة الكهرباء بالعراق بنظيرتها التابعة لمجلس التعاون الخليجي؛ وذلك عبر المملكة والكويت، كما أعلن أن المملكة ستشارك في مبادرة الطاقة النظيفة.
وفيما يتعلق بمـقتل الصحفي جمال خاشقجي، قال بايدن إن ولي العهد سبق واتخذ إجراءات بحق المسؤولين عن قـتله.
وبشأن العلاقات مع الخليج، أكد بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية تحرز بالفعل تقدماً باتجاه تعزيز العلاقات مع دول الخليج، مشدداً على أن واشنطن ستعمل على تعزيز أمن المملكة في وجه أي تهديدات.