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رياضة > رسميًا.. الطائي يُعلن التعاقد مع جوي مبينزا
16/07/2022   7:03 ص

رسميًا.. الطائي يُعلن التعاقد مع جوي مبينزا

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أعلن نادي الطائي، مساء الجمعة، التعاقد مع المهاجم الكونغولي جوي مبينزا، قادمًا من الوداد المغربي.

وشارك جوي مبيبنزا مع الوداد المغربي في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم المنصرم، بعد الفوز في المباراة النهائية أمام الأهلي المصري.

يذكر أن لاعب فريق أنتويرب البلجيكي جوي مبينزا شارك في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق الوداد الرياضي المغربي.

وشارك مبينزا مع الوداد المغربي في 40 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 4 أهداف.وفق “أخبار 24”.

وتبلغ القيمة التسويقية للمهاجم الكونغولي 1.7 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

رسميًا.. الطائي يُعلن التعاقد مع جوي مبينزا

رياضة
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