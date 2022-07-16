جالطة سراي يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع “أبو بكر”

كشف تقارير صحفية تركية، عن اهتمام إدارة نادي جالطة سراي التركي بتقديم عرض لنادي النصر، من أجل ضم المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضحت التقارير وفقًا لصحيفة “فوتوماك” التركية، أن جالطة سراي بدأ محاولاته للتعاقد مع أبو بكر، الذي بدا هدفًا له منذ اليوم الأول في السوق الصيفية.
وجهز جالطة سراي عرضًا لتقديمه لنادي للنصر من أجل شراء عقد الكاميروني الذي سيحصل على 3 ملايين يورو راتبًا سنويًا، لمدة 4 مواسم. وفق “أخبار 24”.
ونجح نادي جالطة سراي في إقناع فينسنت بالعودة للكرة التركية مرة أخرى، لكن ليس بقميص بشكتاش هذه المرة، مستغلًا عدم سعادة اللاعب بتواجده في النصر رغم حصوله على راتب مرتفع.