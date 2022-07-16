العدالة يواصل تحضيراته للموسم الجديد

أجرى فريق العدالة مرانا على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء (الرديف) بقيادة المدرب التونسي يوسف المناعي وذلك وسط جميع لاعبي الفريق.
وقبل انطلاقة التدريبات ألقى المدرب المناعي كلمة سريعة على اللاعبين طالبهم فيها بالتقييم بالتعليمات وتنفيذها من أجل التميز والتفوق، ثم بدأ التدريب الذي ركز فيه المدرب على الجوانب اللياقية. وفق “أخبار 24”.
وأجرى المدرب تدريبا خاصا بالمدافعين، في حين أدى الحراس تمرينا خاصا مع مدرب الحراس.
وسيخضع اللاعبون السبت للراحة، على أن يعاود الفريق تدريباته مساء الأحد.
وحرص نائب رئيس مجلس إدارة نادي العدالة الأستاذ عبدالله العبدالله على حضور التدريبات.