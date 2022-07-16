نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > العدالة يواصل تحضيراته للموسم الجديد
16/07/2022   7:02 ص

العدالة يواصل تحضيراته للموسم الجديد

+ = -
430

أجرى فريق العدالة مرانا على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء (الرديف) بقيادة المدرب التونسي يوسف المناعي وذلك وسط جميع لاعبي الفريق.

وقبل انطلاقة التدريبات ألقى المدرب المناعي كلمة سريعة على اللاعبين طالبهم فيها بالتقييم بالتعليمات وتنفيذها من أجل التميز والتفوق، ثم بدأ التدريب الذي ركز فيه المدرب على الجوانب اللياقية. وفق “أخبار 24”.

وأجرى المدرب تدريبا خاصا بالمدافعين، في حين أدى الحراس تمرينا خاصا مع مدرب الحراس.

وسيخضع اللاعبون السبت للراحة، على أن يعاود الفريق تدريباته مساء الأحد.

وحرص نائب رئيس مجلس إدارة نادي العدالة الأستاذ عبدالله العبدالله على حضور التدريبات.

العدالة يواصل تحضيراته للموسم الجديد

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885219064.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.