مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي” واستقرار الحالات الحرجة والوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، انخفاضاً في الإصابات الجديدة وحالات التعافي المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، واستقرار الحالات الحرجة، وتسجيل وفاة واحدة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 572 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 79 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 803158 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى استقرار منحنى الحالات الحرجة حيث لم يتم تسجيل دخول أو خروج أي حالات جديدة من العناية المركزة، ليبقى إجمالي عدد الحالات الحرجة في مستوى الأمس وهو 151 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 401 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 787599 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل استقرار في حالات الوفاة حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9230 حالة وفاة.