ملك البحرين: قمة جدة فرصة لمواجهة تحديات المنطقة.. ونوجه التحية لدور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، سعادته واعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين بلاده والمملكة العربية السعودية، وكذلك أواصر الود والتقدير والاحترام التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وأعرب فور وصوله إلى جدة اليوم (السبت) على خلفية زيارته للمملكة للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية، عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على دعوته الكريمة للمشاركة في أعمال القمة.
وشدد على أن انعقاد هذه القمة المهمة يمثل فرصة مناسبة لترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين الدول الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية، ومواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة، وتعزيز الجهود المشتركة لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدفاع عن المصالح العالمية، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة للسلام والنماء والازدهار.وفق “أخبار 24”.
وقال إنه في هذا المقام يجب توجيه التحية إلى الدور الحيوي الفاعل الذي تقوم به المملكة الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين، على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساعيها المخلصة والدائمة لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول المشاركة والدول الحليفة والصديقة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.
وأشار إلى تطلعه لأن تكون هذه القمة خطوة مهمة لتحقيق ما تتطلع إليه الدول والشعوب من أمن وسلام وتقدم وازدهار.