شهدت تصاعدًا.. صادرات المملكة غير النفطية إلى أمريكا بلغت 43 مليارًا خلال الـ5 أعوام الماضية

بلغ حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام الخمسة الماضية حوالي 43 مليار ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات المهندس عبدالرحمن الذكير، إن الصادرات غير النفطية شهدت نموًا تصاعديًا على مدار الأعوام الخمسة، لتصل إلى حوالي 11 مليار ريال في عام 2021.
وأوضح أنه من أهم هذه الصادرات مواد البتروكيماويات التي بلغت 5 مليار ريال، ومواد البناء 1.7 مليار ريال، إضافة إلى الآلات الثقيلة والإلكترونيات التي بلغت 1.2 مليار ريال.
وتابع أن الصادرات غير النفطية شهدت ارتفاعًا بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 مقارنةً بذات الفترة من العام السابق بإجمالي بلغ 3.1 مليار ريال سعودي.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أهمية برنامج “صُنع في السعودية”، الذي تسعى الهيئة من خلاله لتبني رؤية طموحة تتمثل في جعل المنتجات والخدمات الوطنية الخيار المفضّل في الأسواق المحلية والدولية، خصوصاً الأسواق الأمريكية، والذي يضم اليوم أكثر من 50 شريكاً استراتيجياً من القطاعين العام والخاص، وأكثر من 1400 شركة سعودية مسجلة بالإضافة لأكثر من 6 آلاف منتج مسجل يحمل هوية “صناعة سعودية”.