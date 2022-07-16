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جديد المحليات > بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل قادة وفود الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية
16/07/2022   1:43 م

بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل قادة وفود الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (السبت) أصحاب الجلالة والفخامة قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في “قمة جدة للأمن والتنمية” لدى وصولهم المملكة.

وقد وصل صباح اليوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة، وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونائب رئيس الوزراء والممثل الخاص لسلطان عمان أسعد بن طارق آل سعيد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ورافق الرئيس الإماراتي، كل من الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.وفق “أخبار 24”.

ووصل ضمن الوفد العُماني، وزير الخارجية بدر البوسعيدي، ووزير الإعلام الدكتور عبد الله الحراصي، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد المعولي، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد، وعدد من المسؤولين.

ويضم الوفد المصري معالي وزير الخارجية سامح شكري ، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس مصطفى ، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، وسفير مصر في المملكة أحمد فاروق، وآخرين.

ولي العهد يستقبل قادة وفود الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية

ولي العهد يستقبل قادة وفود الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية

ولي العهد يستقبل قادة وفود الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية

ولي العهد يستقبل قادة وفود الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية

ولي العهد يستقبل قادة وفود الدول المشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية"

ولي العهد يستقبل قادة وفود الدول المشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية"

ولي العهد يستقبل قادة وفود الدول المشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية"

بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل قادة وفود الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية

جديد المحليات
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