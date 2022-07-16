“الوحش” سيارة الرؤساء الأمريكان.. تعرف على مميزاتها وما يُحفظ بداخلها

درج الرؤساء الأمريكيون خلال جولاتهم الخارجية على استقلال السيارة الرئاسية المصنوعة خصيصاً لخدمة الرجل الأول بالولايات المتحدة.
وخلال زيارته الحالية إلى الشرق الأوسط استقل الرئيس الأمريكي جو بايدن السيارة الرئاسية المعروفة باسم “الوحش”، وهي من طراز “كاديلاك”، وتحمل لوحة كتب عليها الرقم 46 لكونه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.
ويقدر ثمن السيارة بنحو 1.5 مليون دولار، وهي تستوعب نحو 7 ركاب بشكل مريح، ووفقاً لشبكة (CNN) الأمريكية، زودت السيارة بمحرك 8 أسطوانات، وهي مجهزة بأجهزة رؤية ليلية، وبإغلاق محكم يوفر الحماية ضد مواد القتال الكيميائية، وإطارات مضادة للرصاص، وأبواب فولاذية يبلغ سمكها نحو 20 بوصة، ويُحفظ بداخلها أكياس دَم توائم فصيلة الرئيس.وفق “أخبار 24”.
ودخلت سيارة “الوحش” الحالية الخدمة عام 2018 كبديلة للنسخة السابقة التي كانت في الخدمة من 2009، وكان أول من استخدم النسخة الحالية الرئيس السابق دونالد ترامب، وهناك أكثر من سيارة “الوحش” لدى الرئاسة الأمريكية بهدف التمويه أو الاستبدال حال وجود أعطال.