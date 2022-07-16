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جديد المحليات > “سكني”: إصدار أكثر من 692 ألف شهادة في ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول حتى نهاية شهر يونيو 2022
16/07/2022   6:54 م

“سكني”: إصدار أكثر من 692 ألف شهادة في ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول حتى نهاية شهر يونيو 2022

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أصدر برنامج سكني 692.8 شهادة في ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول حتى نهاية شهر يونيو 2022، حيث استفاد 80.2 ألف أسرة منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي.

وأوضح البرنامج في تقريره الشهري أن عدد الأسر المستفيدة خلال الشهر الماضي بلغ 14.079 أسرة، وعدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول بلغ 15.637 أسرة، مؤكداً أنه يهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70 % بحلول عام 2030.

وأضاف أن 80.259 أسرة استفادت منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 95.308 أسرة. وفق “أخبار 24”.

واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج متضمنةً باقات الدعم السكني الاختيارية الجديدة التي أطلقها الشهر الماضي، وهي: باقة الدعم المقدم، وباقة الإيجار، وباقة الأثاث، وباقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن؛ إذ تمنح الباقات الجديدة المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة.

“سكني”: إصدار أكثر من 692 ألف شهادة في ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول حتى نهاية شهر يونيو 2022

جديد المحليات
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