وزير “الخارجية”: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لم تصل لنتائج.. ولم نناقش تعاون عسكري مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (السبت)، أن قمة جدة للأمن والتنمية ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتضمنت مخرجات نأمل في أن يكون لها انعكاسات إيجابية على إرساء الأمن ودعم التنمية في المنطقة.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالقمة، أن القمة شهدت صدور بيان بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، يتعلق بالتعاون بين دول المجلس وواشنطن، منوهًا بما تم مناقشته من القادة من موضوعات مهمة، تتعلق بالأمن الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، والربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، فضلًا عن التحديات العالمية المتعلقة بالمناخ والتعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا.
وبسؤاله عن إيران، أكد وزير الخارجية أن يد المملكة ممدودة لإيران للوصول إلى علاقات طبيعية بين البلدين، موضحًا أن المحادثات التي جرت مع طهران إيجابية، إلا أنها لم تصل لنتائج، مشيرًا إلى الدور العراقي في دفع العلاقات مع إيران إلى الأمام، وإيجاد مسار لاستمرار المحادثات معها.
ونفى وزير الخارجي أن تكون هناك رسائل أو مبادرات من إيران للقمة، كما نفى أن يكون رئيس الوزراء العراقي قد حمل أي رسالة من طهران للمشاركين في القمة.
وشدد وزير الخارجية على أن الحوار والدبلوماسية هي الحل الوحيد لبرنامج إيران النووي، كما أكد أن السلاح الإيراني جزء من أسباب استمرار الصراع في اليمن، مشددًا على ضرورة أن يستوعب الحوثيون أن مصلحة اليمن في السلام والاستقرار.
وفيما يتعلق بمناقشة مـقتل الصحفي جمال خاشقجي خلال المباحثات التي جرت بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي، أكد فرحان أن ولي العهد رد على ملاحظة بايدن بشكل واضح، وأن المملكة عملت بشكل جدي حيال هذه المسألة كدولة مسؤولة، خاصة وأن هذه الأخطاء تحدث في أي دولة بالعالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
وبسؤاله عما إذا كانت القمة قد شهدت مناقشة إمكانية التعاون العسكري مع إسرائيل أو ما يُعرف بـ”الناتو العربي” في القمة، نفى فرحان مناقشة أي تعاون عسكري مع إسرائيل، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء يسمى “الناتو العربي”.
وأشار إلى أن المملكة اقترحت قبل 5 سنوات تكوين دفاع عربي مشترك، إلا أن ذلك لم يكن مجالًا للبحث في القمة، مشددًا على رغبة المملكة في تطوير عملية التنسيق العسكري والدفاع العربي المشترك ورفعه إلى مستوى أفضل مما هو عليه الآن.
قرار فتح الأجواء للطيران المدني، أكد وزير الخارجية أن هذا القرار لا يمثل تمهيدًا لأي قرارات لاحقة، كما أكد أنه بات من الواضح أن من أراد أن يكون له أجندة عالمية، فعليه بالتحدث مع السعودية، مؤكدًا أن المملكة لا تنتظر أي أحد ليحقق احتياجاتها.
وحول ملف النفط، أكد وزير الخارجية أن إنتاج النفط لم يناقش في هذه القمة، إلا أن “أوبك +” تواصل عملها لتقييم الأسواق وما تحتاجه، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تبقى الشريك الإستراتيجي الأساسي للمملكة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن ولي العهد ذكر أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمملكة 13 مليون برميل، مشيرًا إلى أنه حال لم يتم التوسع في الاستثمارات النفطية فسترتفع الأسعار مستقبلًا.
وأضاف أن المملكة تستثمر في تقنيات الطاقة المتجددة، كما أن ولي العهد قد دعا إلى نهج متوازن للوصول إلى “الحياد الصفري”، مؤكدًا أن كثيرًا من الدول لا تستطيع التحول للطاقة المتجددة بشكل سريع.
وذكر أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة لم تأت بين يوم وليلة، ولكنها نتاج شراكة قديمة ومستمرة مع واشنطن، مشيرًا إلى أن هناك تطلعات باستمرار هذه العلاقات الإستراتيجية مستقبلًا.
وبشأن قرار فتح الأجواء للطيران المدني، أكد وزير الخارجية أن هذا القرار لا يمثل تمهيدًا لأي قرارات لاحقة، كما أكد أنه بات من الواضح أن من أراد أن يكون له أجندة عالمية، فعليه بالتحدث مع السعودية، مؤكدًا أن المملكة لا تنتظر أي أحد ليحقق احتياجاتها.
وزير “#الخارجية“: لم يٌطرح بتاتا أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع #إسرائيل.. ولا يوجد شيء اسمه ناتو عربي
https://t.co/MZ142L2pkn #الرئيس_الأمريكي_في_السعودية#SaudiUSPartnership pic.twitter.com/6dl4VeZUXH
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 16, 2022
وزير “#الخارجية“: المحادثات مع #إيران إيجابية لكن لم تصل لنتائج.. ويد #المملكة ممدودة للوصول إلى علاقات طبيعيةhttps://t.co/VJfLrtiqgN#الرئيس_الأمريكي_في_السعودية#SaudiUSPartnership pic.twitter.com/4i58WbuJLG
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 16, 2022
وزير “#الخارجية“: لم تكن هناك أي نقاشات خليجية حول تحالف دفاعي مع #إسرائيلhttps://t.co/cNa9NKi7pD#قمة_جدة_للأمن_والتنمية #الرئيس_الأمريكي_في_السعودية#SaudiUSPartnership pic.twitter.com/snwCpU04aN
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 16, 2022
#وزير_الخارجية يتحدث عما دار بين #ولي_العهد والرئيس الأمريكي حول قضية #خاشقجي وموضوع القيم وحقوق الإنسان
https://t.co/MZ142L2pkn #الرئيس_الأمريكي_في_السعودية#SaudiUSPartnership pic.twitter.com/2OkRMjLuuZ
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 16, 2022