خلال أسبوع.. الحملات الميدانية تضبط أكثر من 64 ألف وافد مخالف وأكثر من 10 آلاف مخالف لنظام الإقامة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط أكثر من 10 آلاف مخالف لنظام الإقامة، وما يقارب 2.5 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، وأكثر من ألف مخالف لنظام العمل.
وقالت وزارة الداخلية إن الحملات التي نفذت خلال الأسبوع الماضي تمكنت من ضبط أكثر من 200 شخص حاولوا العبور إلى داخل المملكة، 31% منهم يمنيون، و57% منهم إثيوبيو الجنسية، و(12%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (48) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وضبطت الحملات 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 64 ألف وافد مخالف، بينهم ما يقارب الـ 60 و500 رجل، وما يقارب الـ 4 آلاف امرأة. وفق “أخبار 24”.
فيما أحيل ما يقارب من 52 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ما يقارب 4 آلاف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ما يقارب من 11 مخالفا.