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جديد المحليات > وزير “الصحة”: التعاون مع الولايات المتحدة بالمجال الصحي يأتي في إطار تعزيز الصحة العامة
16/07/2022   6:53 م

وزير “الصحة”: التعاون مع الولايات المتحدة بالمجال الصحي يأتي في إطار تعزيز الصحة العامة

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أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، أهمية التعاون الصحي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات القطاع الصحي.

وأشار الجلاجل إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكاً استراتيجياً مهماً في تحول القطاع الصحي بالمملكة، مؤكداً أن أهمية مذكرة التعاون التي سيتم التوقيع عليها مع الجانب الأمريكي.

وأضاف أن مذكرة التعاون تأتي استمراراً للشراكة التاريخية المثمرة والممتدة لعدة عقود بين البلدين في القطاع الصحي، كما تأتي في إطار ما توليه المملكة من اهتمامٍ كبير ومتجدد بتعزيز الصحة العامة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنمية البحث والابتكار في المجال الصحي. وفق “أخبار 24”.

وتشتمل المذكرة على شراكة في مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير نظم المعلومات الصحية، ودعم البحث والابتكار في المجال الصحي، وغيرها من جوانب الشراكة والتعاون؛ بما يسهم في تمكين مسيرة التحول في القطاع الصحي في المملكة.

وزير “الصحة”: التعاون مع الولايات المتحدة بالمجال الصحي يأتي في إطار تعزيز الصحة العامة

جديد المحليات
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