ولي العهد: مستقبل المنطقة يتطلب تبني رؤية لتحقيق الأمن والاحترام المتبادل.. وندعو إيران لتكون جزءاً منها

انطلقت اليوم بقصر السلام بجدة أعمال قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من رؤساء الدول العربية ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.
وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال ترؤسه القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، تطلعهم لأن تؤسس القمة لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية.
وأضاف أن مستقبل المنطقة يتطلب تبني رؤية تضع في أولوياتها تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار وتركز على الاحترام المتبادل، وندعو إيران باعتبارها دولة جارة إلى التعاون مع دول المنطقة لتكون جزءاً من هذه الرؤية من خلال الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال إن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخراً بسبب جائحة كورونا، والأوضاع الجيوسياسية، تستدعي المزيد من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي، لافتاً إلى أن المملكة أعلنت عن زيادة القدرة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل نفط يوميا وبعد ذلك لن يكون لديها أي قدرة إضافية للزيادة.
ولفت ولي العهد إلى أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حالياً وعلى رأسها التغيّر المناخي، وعزم المجتمع الدولي على الإبقاء على درجة حرارة الأرض وفقاً للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس؛ تقتضي التعامل بواقعية ومسؤولية من خلال تبنّي “نهجٍ متوازنٍ” بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادرِ طاقةٍ أكثر ديمومة.
وأشار إلى أن تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات في الركائز الاجتماعية والاقتصادية وسلاسل الإمداد العالمية؛ سيؤدي في السنوات القادمة إلى تضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة، وزيادة البطالة، وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة، بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات وتصاعد الجرائم والتطرف والإرهاب.
وأكد أن نمو الاقتصاد العالمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم، بما فيها الهيدروكربونية، مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة، ما يعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري في عام 2050م أو ما قبله، مع المحافظة على أمن إمدادات الطاقة.
وفيما يتصل بالشأن اليمني، أشار ولي العهد إلى أن المملكة دعمت جميع الجهود الرامية للوصول لحل سياسي يمني – يمني وفقا للمرجعيات الثلاث، حول القضية الفلسطينية أبان أن ازدهار المنطقة ورخاءها يتطلبان الإسراع في إيجاد حل شامل وعادل لهذه الأزمة.
كلمة جو بايدن
من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته أمام القمة إن أنشطة إيران تزعزع الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ولن نسمح لها بامتلاك قنبلة نووية “أبدا”، كما لن نسمح لها باستخدام القوة لتغيير الحدود، أو تعريض حرية الملاحة البحرية في المنطقة للخطر.
وأكد أن لديهم العزيمة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، وأن الولايات المتحدة ستوفر الدعم اللازم لحلفائها في المنطقة لمواجهة خطر الإرهاب، لافتاً إلى أن بلاده ستواصل العمل في المنطقة لتأسيس علاقات اقتصادية مستدامة، وستبقى شريكًا نشطًا في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المصالح الأمريكية مرتبطة مع النجاحات في الشرق الأوسط.
كلمة أمير قطر
من جهته، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إن الدول العربية على الرغم من خلافاتها أجمعت على مبادرة سلام عربي تعرب عن الاستعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا وافقت على التسوية بناءً على قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أهمية العلاقات العربية الأميركية وضرورة العمل للحفاظ عليها وتعميقها، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك أمن ولا استقرار ولا تنمية بالمنطقة في ظل النزاعات.
كلمة ملك البحرين
وأكد ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى أن هذه القمة تعتبر فرصة طيبة لتوثيق علاقات الصداقة التاريخية وتكريس الشراكة الإستراتيجية بين دول المنطقة والولايات المتحدة.
وأشار إلى أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية بتسوية عادلة ودائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كلمة ملك الأردن
بدوره، أكد ملك الأردن عبدالله الثاني ضرورة أن يعمل الجميع متحدين على ترجمة الفرص المتوفرة إلى شراكات حقيقية تعود بالنفع على كل الأطراف، لافتاً إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة والعالم أجمع نتيجة تداعيات جائحة “كورونا”. وفق “أخبار 24”.
كلمة الرئيس المصري
من جهته، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه لم يعد مقبولا أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الحروب والكوارث، وحان الوقت لكي تتضافر جهودنا لتضع نهاية لكل الصراعات.
وأوضح أن المنطقة العربية تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة قد تهدد حقوق الأجيال القادمة.
كلمة ولي عهد الكويت
وأشار ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى أن دول الخليج العربي والولايات المتحدة حققت إنجازات ملموسة في مختلف المجالات.
وشدد ولي عهد الكويت على أهمية العمل بجد على تعزيز الشراكة بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، والارتقاء بها.
كلمة رئيس الوزراء العراقي
ولفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أن قمة اليوم تأتي وسط تحديات إقليمية ودولية حساسة ونأمل أن تثمر جهود التعاون ومد جسور الثقة من أجل تحقيق بيئة مستقرة.
واقترح الكاظمي إنشاء بنك للشرق الأوسط بالشراكة مع دول مجلس التعاون يهتم بالتنمية الإقليمية المستدامة، مشيراً إلى توقيع العراق العديد من الاتفاقيات للربط الكهربائي مع المملكة ودول مجلس التعاون ومصر والأردن.
#عاجل_السعودية | كلمة سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في #قمة_جدة_للأمن_والتنمية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/k7fkCdllZI
— قناة السعودية (@saudiatv) July 16, 2022
فيديو | الرئيس الأميركي بايدن:
لن نسمح بامتلاك إيران القنبلة النووية “أبدا”#قمة_جدة_للأمن_والتنمية#الإخبارية pic.twitter.com/RjNHSONy5K
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2022