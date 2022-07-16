“الفحص الدوري” يوضح أوقات العمل في محطاته بعد إجازة عيد الأضحى

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، موعد استئناف وأوقات العمل في محطات الفحص بجميع مناطق المملكة، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت الإدارة أن العمل يُستأنف في محطات الفحص بجميع مناطق المملكة ابتداء من يوم غد الأحد، مبينة أن فترة عمل محطتي الفحص الرياض1 والرياض 2، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحطتي جدة 1، وجدة 2، ومحطات الدمام والهفوف، وأبها، وجازان، وحائل، وتبوك، ونجران، وينبع، والطائف، والقصيم، والخرج، ستكون من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ7صباحاً وحتى 11 مساء، ويوم السبت من الساعة الـ7 صباحاً وحتى الـ10 مساء. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن محطات الرس، وبيشة، والمجمعة، والخفجي، ومحايل عسير، ووادي الدواسر، وجدة 3 (عسفان)، ستعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ7 صباحاً وحتى الـ4 عصراً، ويوم السبت من الساعة الـ7 صباحاً وحتى الثانية ظهراً.
وأبانت أن محطات الجوف، والقريات، وعرعر، والخرمة، ستعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الـ5 مساءً، ويوم السبت من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الثالثة عصراً.