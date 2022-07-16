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جديد المحليات > “الصحة” توضح ساعات النوم الصحية للجسم لجميع الفئات العمرية
17/07/2022   12:00 ص

“الصحة” توضح ساعات النوم الصحية للجسم لجميع الفئات العمرية

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كشفت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، عن عدد ساعات النوم الطبيعي لجسم الإنسان في مختلف الفئات العمرية من الميلاد حتى سن الشيخوخة.

وأوضحت الوزارة أن عدد ساعات النوم الطبيعي لحديثي الولادة من 0-3 أشهر يتراوح ما بين 14- 17 ساعة يومياً، وللرضّع من 4- 11 شهراً ما بين 12- 16 ساعة، والأطفال من 1- 2 سنة ما بين 11- 14 ساعة، والأطفال ما قبل سن المدرسة من 3- 5 سنوات ما بين 10- 13 ساعة يومياً.

فيما يتراوح عدد ساعات النوم اليومية الطبيعي للأطفال في سن المدرسة من 6- 13 سنة ما بين 9- 11 ساعة، والمراهقين من سن 14- 24 سنة ما بين 8- 10 ساعات، والبالغين من 25- 64 سنة ما بين 7- 9 ساعات، وكبار السن من 65 سنة فما فوق ما بين 7- 8 ساعات.

الصحة

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توضح ساعات النوم الصحية للجسم لجميع الفئات العمرية

جديد المحليات
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