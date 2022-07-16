“الجوازات” تمدد ساعات العمل الرسمية بالرياض لتسليم جواز السفر.. وتدعو المواطنين للمحافظة عليه

مدّدت جوازات منطقة الرياض، ساعات العمل الرسمي لتسليم جواز السفر السعودي؛ وذلك ابتداءً من (الأحد) الموافق 18/ 12/ 1443 هـ.
وأوضحت أن المواعيد الجديدة ستكون من (الأحد) إلى (الخميس) من الساعة (7:30 صباحاً) حتى الساعة (8 مساءً)؛ وذلك خلال مدة الإجازة الصيفية.
وأشارت إلى أن قرار التمديد يأتي للتيسير على جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات إصدار وتجديد الجواز السعودي، وتمكينهم من إتمام الإجراءات من خلال منصة “أبشر”، مع ضرورة حجز موعد لتسلّم الجواز حضورياً، أو من خلال خدمة توصيل الوثائق التي يقدمها البريد السعودي “سبل” وفق العنوان الوطني المسجّل مسبقاً في النظام.
كما دعت الجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة إلى ضرورة التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين في السفر إليها من أجل ضمان سلامة المسافر، وعدم تعرضه للعقوبات التي قد تحرمه تحقيق الغرض من السفر، موضحة أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية 3 أشهر، بينما في الدول الأخرى لا يقل عن 6 أشهر، علماً بأن المدة المتبقية لجواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أهمية المحافظة على جوازات السفر من التلف أو الفقدان، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضع الجوازات في الأماكن المخصصة والآمنة، والحرص على تسجيل جوازات السفر لدى وزارة الخارجية.