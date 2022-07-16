بينهم امرأة قـتلت شخصاً.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً

استعرض الأمن العام، اليوم (السبت)، عدداً من الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها في عدد من المناطق خلال الفترة الماضية، والتي تنوعت ما بين الاحتيال، والـقـتل، ونقل مخالفي نظام أمن الحدود.
وأوضح أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قاما بالتعاون مع أشخاص من الجنسية ذاتها خارج المملكة، وإرسال رسائل احتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدَّعون فيها أن لديهم حالات إنسانية داخل المملكة تستدعي المساعدة المالية، وطلب تحويلها عبر حساب بنكي؛ ومن ثم تحويل الأموال إلى الخارج، وضبط بحوزتهما 17500 ريال.
وأضاف أنه أطيح بمواطن قام بإتلاف جهاز الرصد الآلي ساهر، و4 مواطنين نفذوا حوادث جنائية تمثلت في كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها والاستيلاء على ما تحويه، كما ألقي القبض على امرأة قامت بإطلاق النار على شخص نتج عن وفاته. وفق “أخبار 24”.
وتابع بأنه تم ضبط مواطن قام بنقل امرأتين مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن قام بنقل 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و4 مواطنين ومقيم من الجنسية المصرية قاموا بسرقة 10 مركبات واستخدامها في حوادث سلب وسطو بعد تغيير معالمها.