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جديد المحليات > قادة الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية يغادرون جدة
17/07/2022   12:00 ص

قادة الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية يغادرون جدة

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ودع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد عند مغادرته لجدة، عقب المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

وغادر كل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد، والممثل الخاص لسلطان عُمان، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر، والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مدينة جدة عقب مشاركتهم في قمة الأمن والتنمية.

وحضر قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس المصري والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي القمة، برفقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي كان في زيارة للمملكة استمرت لمدة يومين. وفق “أخبار 24”.

وشهدت القمة تناول العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، أبرزها التغيرات المناخية، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهما من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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قادة الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية يغادرون جدة

جديد المحليات
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