نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وصول أكثر من 57 ألف حاج إلي المدينة المنورة حتى مساء أمس الجمعة
17/07/2022   12:00 ص

وصول أكثر من 57 ألف حاج إلي المدينة المنورة حتى مساء أمس الجمعة

+ = -
690

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، عن وصول أكثر من 57 ألف حاج من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس (الجمعة)، بعد أدائهم مناسك الحج.

وأوضحت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل أكثر من 52 ألف حاج قدموا برًا عبر الحفلات، فيما وصل ما يقارب 1300 حاج عبر قطار الحرمين، واستقبل مركز حجاج البر ما يقارب 3.5 ألف حاج.

وأشارت إلى أن حجاج باكستان جاءوا في المرتبة الأولى بواقع أكثر من 10 آلاف حاج، ثم حجاج بنجلاديش بأكثر من 8.5 ألف حاج، ثم مصر بما يقارب الـ 5 آلاف حاج، ثم اليمن بما يزيد على 4 آلاف حاج، ثم تركيا بما يزيد على 3 آلاف و600 حاج. وفق “أخبار 24”.

وبلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أكثر من 50 ألف حاج أمس (الجمعة)، فيما غادر ما يقارب الـ 7 آلاف حاج المدينة المنورة بعد الحج، ببنهم ما يقارب الـ 6 آلاف حاج غادروا جواً عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وصول أكثر من 57 ألف حاج إلي المدينة المنورة حتى مساء أمس الجمعة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885219160.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.