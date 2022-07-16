الوحدة يواصل تحضيراته استعدادا للموسم الجديد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء اليوم السبت، تحضيراته، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.
وقبل ساعات، خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، لاختبارات القياسات البدنية والعضلية مع مدرب اللياقة البدنية للفريق، اعقبها توقيع الكشف الطبي على اللاعبين.
ويحتضن رديف ملعب مدينة الملك عبدالله “الجوهرة”، برنامج المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، وقبل السفر إلى إسبانيا، الجمعة المقبل، لبدء المعسكر الخارجي. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يخوض فريق الوحدة عددًا من المباريات التجريبية في معسكره هناك.