الفيحاء يقترب من ضم عبدالله الشامخ

كشفت مصادر صحفية عن اقتراب إدارة نادي الفيحاء من التعاقد مع لاعب الشباب عبدالله الشامخ.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الجزيرة”، أن الفيحاء اقترب من التوقيع مع عبدالله الشامخ بعد أن انتهى عقده مع الشباب.
وفي وقت سابق، أعلن لاعب فريق الشباب، عبدالله الشامخ نهاية مسيرته مع ناديه، موجهًا الشكر لجماهير ناديه على دعمهم له ولزملائه والإدارة والأجهزة الفنية.
وغردّ الشامخ عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: “أكتب هذه الكلمات مغادراً شيخ الأندية وقد تشرفت بتمثيله، عشت فيه حلوه ومُره، جماهير الليث الغالي شكرًا لكم على جميل دعمكم لي ووقفتكم معي كنت أطمح أن تكون لي بصمه ولكن حالت الظروف عن ذلك لقد كان لدعمكم لي شهامة ولنقدكم البناء استفاده ولعتبكم علي ميانه لن أنسى وقفتكم”.
وأتم لاعب فريق الشباب تغريدته بقوله: “شكراً لزملائي اللاعبين ولجميع المدربين والأجهزة الفنية والإدارية الذين تشرفت أن أكون معهم يومًا ما ولايسعني إلا أن أدعو لهم بالتوفيق والسداد، كما أرجوه جلّ وعلا أن يوفقني في محطتي القادمة خير تمثيل وإلى تحدي جديد سائلاً الله التوفيق”.