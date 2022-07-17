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جديد المحليات > “الأحوال المدنية” تجيب عن بعض الاستفسارات بخصوص الهوية الوطنية والخدمات الإلكترونية
17/07/2022   6:57 ص

“الأحوال المدنية” تجيب عن بعض الاستفسارات بخصوص الهوية الوطنية والخدمات الإلكترونية

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أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يحق للبنوك تصوير الهوية الوطنية أو الحصول على صورة منها حال تنفيذ عملية سحب نقدي، لكن يتم الاطلاع على بياناتها وإعادتها لصاحبها دون تصويرها.

وأوضحت الوكالة في ردها على عدد من الاستفسارات، أنه لا يلزم للشخص الالتزام بموعد بعينه عند استلام بطاقة الهوية الوطنية، كما يتم تفعيل البطاقة عند الاستلام.

ولفتت إلى أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية من خلال خدمات الأحوال المدنية عبر منصة “أبشر”، حيث تتطلب الخدمة إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي. وفق “أخبار 24”.

“الأحوال المدنية” تجيب عن بعض الاستفسارات بخصوص الهوية الوطنية والخدمات الإلكترونية

جديد المحليات
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