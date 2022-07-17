بالصور.. “شؤون المسجد النبوي”: تحليل 60 عينة من مياه زمزم يومياً للتأكد من سلامتها

واصلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف ممثلة في إدارة المختبر، أخذ وتحليل عينات مياه زمزم المباركة من جميع مواقعها بالمسجد النبوي؛ للتأكد من سلامتها وضمان وصولها بشكل آمن لزوار وقاصدي المسجد النبوي.
وبيّن مدير إدارة المختبر أحمد الحربي، أنه يتم أخذ قرابة 60 عينة يومياً من جميع مواقع مياه زمزم المباركة مثل الحافظات والمشربيات والخزانات الأرضية والناقلات ونقاط التعبئة ومشربيات السبيل.
ولفت إلى أن ذلك يُجرى بصفة منظمة ومستمرة على مدار اليوم من خلال 3 ورديات، كما يتم عمل التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأي ملوثات. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن مختبر المياه يُعنى بسلامة المياه ومجهز بأعلى التقنيات الحديثة وبطاقم فني مختص يقوم بأخذ عينات مياه زمزم وتحليلها من كل المواقع بالمسجد النبوي.