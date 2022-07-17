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جديد المحليات > دارة الملك عبدالعزيز تستعرض 8 لقاءات تاريخية بين حكام المملكة ورؤساء أمريكا
17/07/2022   6:56 ص

دارة الملك عبدالعزيز تستعرض 8 لقاءات تاريخية بين حكام المملكة ورؤساء أمريكا

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استعرضت دارة الملك عبدالعزيز، بعضاً من اللقاءات التاريخية التي جمعت بين حكام المملكة ورؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 77 عاماً هي تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية.

وأوضحت الدارة، أن أول اللقاءات جمع الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1365 هـ (1945 م)، ثم لقاء الملك سعود بن عبدالعزيز مع الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1381 هـ (1962 م).

ولفتت إلى أن قائمة اللقاءات تضمنت لقاء الملك فيصل بن عبدالعزيز مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1394 هـ (1974 م)، وكذلك لقاء الملك خالد بن عبدالعزيز مع الرئيس جيمي كارتر عام 1398 هـ (1978م).

وجاء ضمن اللقاءات أيضاً لقاء الملك فهد بن عبدالعزيز مع الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب عام 1412 هـ (1992 م)، بالإضافة إلى لقاء الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع الرئيس باراك أوباما عام 1435 هـ (2014 م). وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن اللقاءات الأخيرة كانت بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس دونالد ترامب عام 1438 هـ (2017 م)، وكذلك لقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس جو بايدن.

دارة الملك عبدالعزيز تستعرض 8 لقاءات تاريخية بين حكام المملكة ورؤساء أمريكا

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