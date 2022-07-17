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جديد المحليات > “تداول” تطلق أول مؤشر إسلامي لتتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة
17/07/2022   3:04 م

“تداول” تطلق أول مؤشر إسلامي لتتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة

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أطلقت تداول السعودية اليوم (الأحد) أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر “تاسي” الإسلامي.

وأوضحت أن المؤشر يهدف إلى تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية، وذلك تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية المستقلة والتي تم إعلانها مسبقاً.

وأبانت أن المؤشر سيكون أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتيح لمديري الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمؤشر أن يعمل كأساس لعدد من المنتجات المالية كالمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة. وفق “أخبار 24”.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال الرابط.

“تداول” تطلق أول مؤشر إسلامي لتتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة

جديد المحليات
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