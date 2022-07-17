الزيوت والدجاج والبيض أكثر السلع ارتفاعاً.. والهيل والشاي الأكثر انخفاضاً في يونيو

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر يونيو 2022 مقارنةً بشهر يونيو 2021، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وجاء كلٌ من (بطاطس وسط محلي، وطماطم محلي، وزيت نباتي للقلي العربي، ودجاج مجمد مستورد “دو”، ولبن طازج محلي “الصافي”، ودجاج مجمد محلي “الوطنية”)، كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل هندي، وهيل أمريكي، وشاي أسود فرط ربيع، وخيار محلي، وسبانخ) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (نفقات الحفلات والأفراح، وصابون بودرة للملابس تايد، وفانلة داخلية نصف كم “الأصيل”، ودواء غسيل “مبيض ملابس”، وتغيير زيت، وشقة مفروشة، وإقامة بالفنادق، وكشف طبيب أسنان) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (تنظيف وكي الملابس بالمغسلة، وكشف طبيب أطفال). وفق “أخبار 24”.
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال يونيو 2022 مقارنة بيونيو 2021
|
السلعة
|
وحدة القياس
|
متوسط السعر يونيو 2021
|
متوسط السعر يونيو 2022
|
نسبة التغير
|
أولاً: السلع الغذائية
|
بطاطس وسط محلي
|
1 كجم
|
2.87
|
4.39
|
52.96 %
|
طماطم محلي
|
1 كجم
|
4.83
|
6.85
|
41.82 %
|
زيت نباتي للقلي (العربي)
|
1.5 لتر
|
15.63
|
21.02
|
34.48 %
|
دجاج مجمد مستورد (دو)
|
900 جم
|
14.28
|
19.05
|
33.40 %
|
لبن طازج محلي (الصافي)
|
1.5 لتر
|
6.4
|
8.46
|
32.19 %
|
دجاج مجمد محلي (الوطنية)
|
900 جم
|
14.16
|
18.40
|
29.94 %
|
زيت ذرة (للطهي) عافية
|
1.5 لتر
|
21.83
|
27.54
|
26.16 %
|
بيض محلي
|
1 طبق
|
15.57
|
19.28
|
23.83 %
|
ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة
|
نفقات الحفلات والأفراح
|
1 تكلفة
|
9464.29
|
12645.83
|
33.62 %
|
صابون بودرة للملابس (تايد)
|
100 جم
|
1.69
|
1.83
|
8.28 %
|
فانلة داخلية نصف كم (الأصيل)
|
1 فانلة
|
12.25
|
13.04
|
6.45 %
|
دواء غسيل (مبيض ملابس)
|
1 جالون
|
18.96
|
19.88
|
4.85 %
|
ثالثاً: الخدمات
|
تغيير زيت
|
1 تكلفة
|
86.86
|
94.41
|
8.69 %
|
شقة مفروشة
|
1 أجرة
|
260.21
|
270.34
|
3.89 %
|
إقامة بالفنادق
|
1 أجرة
|
447.45
|
463.95
|
3.69 %
|
كشف طبيب أسنان
|
1 خدمة
|
177.63
|
180.88
|
1.83 %
|
رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية
|
شعير مستورد
|
50 كجم
|
62.20
|
85.33
|
37.19 %
|
برسيم
|
1 بالة
|
19.64
|
26.44
|
34.62 %
|
المكعبات
|
40 كجم
|
56.09
|
73.61
|
31.24 %
|
الرودس
|
1 بالة
|
14.02
|
18.36
|
30.96 %
|
التبن أو الدريس
|
1 بالة
|
14.64
|
17.80
|
21.58 %
|
خامساً: السلع الإنشائية
|
خشب أبلاكاش إندونيسي
|
1م3
|
2807.48
|
3471.08
|
23.64 %
|
ألومنيوم (حلق جنب سعودي)
|
5.8 م
|
76.60
|
92.36
|
20.57 %
|
كيابل ربط الحديد صيني
|
10 كجم
|
60.09
|
72.18
|
20.12 %
|
خشب روماني
|
1 م3
|
1571.64
|
1867.31
|
18.81 %
السلع الأكثر انخفاضاً خلال يونيو 2022 مقارنة بيونيو 2021
|
السلعة
|
وحدة القياس
|
يونيو 2021
|
يونيو 2022
|
نسبة التغير
|
أولاً: السلع الغذائية
|
هيل هندي
|
1 كجم
|
194.38
|
161.19
|
17.07 %
|
هيل أمريكي
|
1 كجم
|
182.38
|
155.68
|
14.64 %
|
شاي أسود فرط (ربيع)
|
1 كجم
|
43.31
|
40.60
|
6.26 %
|
خيار محلي
|
1 كجم
|
5.51
|
5.21
|
5.44 %
|
سبانخ
|
1 حزمة
|
1.29
|
1.25
|
3.10 %
|
ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة
|
نفقات تنظيف وكي الملابس بالمغسلة
|
1 خدمة
|
3.56
|
3.54
|
0.56 %
|
ثالثاً: الخدمات
|
كشف طبيب أطفال
|
1 أجرة
|
72.71
|
72.16
|
0.76 %
|
إصلاح سيارة (ميكانيكا)
|
1 أجرة
|
91.60
|
91.50
|
0.11 %
|
رابعاً: السلع الإنشائية
|
أسمنت أسود وطني
|
50 كجم
|
14.95
|
14.85
|
0.67 %