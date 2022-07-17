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جديد المحليات > أمانة جدة تُصدر أكثر من 13 ألف رخصة بناء سكنية وتجارية خلال 6 أشهر
17/07/2022   3:17 م

أمانة جدة تُصدر أكثر من 13 ألف رخصة بناء سكنية وتجارية خلال 6 أشهر

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أصدرت أمانة محافظة جدة نحو 12.2 ألف رخصة بناء سكنية و1008 رخص بناء تجارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، بنسبة بلغت 80% من إجمالي الطلبات الواردة.

وكشف وكيل أمين جدة للتعمير المهندس ناصر المتعب، عن إجمالي الكروكيات التنظيمية الصادرة خلال الأشهر الستة الماضية والبالغ عددها 6818 كروكياً تنظيمياً، بنسبة إنجاز وصلت 96% من مجموع الطلبات الواردة.

وأوضح أن الأمانة أصَدرت 11.1 ألف معاملة (تحديث سجل عقاري – وتسجيل عقاري – وتحديث صك ورقي عبر خدمة تحديث السجل العقاري)، كما جرى تنفيذ 11.1 ألف قرار نزع ملكية.

وبيّن أن الأمانة اعتمدت 6 مخططات حكومية وخاصة بمساحة إجمالية تجاوزت 310.2 ألف متر مربع، بالإضافة لاعتماد 12 قراراً لتخصيص أراضٍ للجهات الحكومية بمساحة إجمالية تفوق مليون متر. وفق “أخبار 24”.

أمانة جدة تُصدر أكثر من 13 ألف رخصة بناء سكنية وتجارية خلال 6 أشهر

جديد المحليات
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