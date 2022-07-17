أمانة جدة تُصدر أكثر من 13 ألف رخصة بناء سكنية وتجارية خلال 6 أشهر

أصدرت أمانة محافظة جدة نحو 12.2 ألف رخصة بناء سكنية و1008 رخص بناء تجارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، بنسبة بلغت 80% من إجمالي الطلبات الواردة.
وكشف وكيل أمين جدة للتعمير المهندس ناصر المتعب، عن إجمالي الكروكيات التنظيمية الصادرة خلال الأشهر الستة الماضية والبالغ عددها 6818 كروكياً تنظيمياً، بنسبة إنجاز وصلت 96% من مجموع الطلبات الواردة.
وأوضح أن الأمانة أصَدرت 11.1 ألف معاملة (تحديث سجل عقاري – وتسجيل عقاري – وتحديث صك ورقي عبر خدمة تحديث السجل العقاري)، كما جرى تنفيذ 11.1 ألف قرار نزع ملكية.
وبيّن أن الأمانة اعتمدت 6 مخططات حكومية وخاصة بمساحة إجمالية تجاوزت 310.2 ألف متر مربع، بالإضافة لاعتماد 12 قراراً لتخصيص أراضٍ للجهات الحكومية بمساحة إجمالية تفوق مليون متر. وفق “أخبار 24”.