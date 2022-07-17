تصدرتها الرياض.. “إيجار”: تسجيل أكثر من 102 ألف صفقة إيجارية خلال شهر يونيو 2022

أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، أن المؤشر الإيجاري سجل أكثر من 102 ألف صفقة إيجارية خلال شهر يونيو 2022 بجميع مناطق المملكة، مقسمة بأكثر من 80 ألف عقد إيجار سكني، و21 ألف عقد تجاري.
وأوضحت “إيجار” أن الرياض تعد من أكثر المدن توثيقًا للعقود الإيجارية، وذلك بعد أن تجاوزت 36 ألف عقد سكني وتجاري، تلتها مدينة جدة بحوالي 30 ألف عقد، ثم مكة المكرمة بأكثر من 7300 عقد، ثم الدمام بأكثر من 6400 عقد، ثم الخبر بأكثر من 5400 عقد، فيما سجلت بقية المدن 17 ألف صفقة سكنية وتجارية.
وأضافت أن المدن الأعلى في الصفقات الإيجارية هي: (ظهرة لبن، وطويق، والعزيزية) في الرياض، و(الصفا، والبوادي، والسلامة) في جدة، و(النور، وطيبة، والأثير) في الدمام، و(الثقبة، والخبر الشمالية، والخبر الجنوبية) في الخبر، و(ولي العهد، والشوقية، والراشدية) في مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وتابعت بأن الأحياء الأعلى في الصفقات التجارية كالآتي: (طويق، والعليا، والعزيزية) في الرياض، (الصفا، والبلد، والعزيزية) في جدة، و(العنود، والعدامة، والسلامة) في الدمام، و(الخبر الشمالية، والثقبة، والعقربية) في الخبر، و(جرول، وولي العهد، والراشدية) في مكة المكرمة.