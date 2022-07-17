تصل درجات الحرارة فيها لـ50.. “الأرصاد” تحذر من موجة حارة تضرب هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر عدد من المناطق بموجة حارة إلى شديدة الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أنه من المتوقع أن تتأثر المنطقة الشرقية بأجواء تصل إلى شديدة الحرارة بدءًا من الغد (الاثنين) وحتى (السبت) المقبل، فيما تتأثر الأجزاء الشرقية من الرياض والقصيم والحدود الشمالية بالموجة نفسها ابتداءً من (الأربعاء)، حيث تتراوح درجات الحرارة فيها 45 – 47 درجة مئوية.
كما توقعت أن تتأثر بعض الأجزاء في المدينة المنورة وينبع خلال الأيام المقبلة بالموجة الحارة، بحيث تتراوح درجات الحرارة 47 – 50 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 47 إلى 50 درجة مئوية على معظم المحافظات.
يذكر أن الدمام كانت الأعلى تسجيلًا لدرجات الحرارة اليوم بـ47 درجة مئوية، يليها وادي الدواسر بـ46 درجة مئوية، ثم الأحساء والرياض والقيصومة بـ45 درجة مئوية.