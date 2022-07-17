“الجامعة الإلكترونية” تعلن فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة وما يعادلها للفصلين الدراسيين الأول والثاني 1444هـ

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة وما يعادلها لدراسة البكالوريوس للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الجامعي 1444هـ، ابتداءً من اليوم (الأحد).
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية المكلف، الدكتور هزاع الشريف، أنه تم افتتاح فرعين جديدين “ينبع” و”الجبيل”، وإتاحة القبول للطالبات في فرعي القصيم وتبوك لتيسير الدراسة للطلاب والطالبات في جميع الفروع، ليتاح بذلك القبول للطلاب والطالبات في 13 فرعًا من فروع الجامعة في الرياض والقصيم وجدة والمدينة المنورة وينبع وتبوك وحائل والدمام والجبيل والأحساء وأبها وجازان ونجران.
وأضاف أن التخصصات المتاحة للقبول في الفصل الدراسي الأول والثاني للعام الجامعي 1444 هـ للطلاب والطالبات، تشمل إدارة الأعمال، والتجارة الإلكترونية، والمحاسبة، والمالية، وتقنية المعلومات، وعلوم الحاسب، وعلوم البيانات، والصحة العامة، والمعلوماتية الصحية، واللغة الإنجليزية والترجمة، والقانون، والإعلام الرقمي.
وأكد أن التخصصات المتاحة تختلف حسب الفرع، مشيرًا إلى أن الجامعة تقبل المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج والعمر، كما أن الجامعة هذا العام تشترط على المتقدم إحضار نتيجة اختباري القدرات واللغة الإنجليزية لبعض التخصصات، ليكون القبول بحسب المفاضلة تنافسيًا بين المتقدمين على أساس النسبة الموزونة. وفق “أخبار 24”.