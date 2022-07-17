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جديد المحليات > “كاوست” تعمل على تطوير منصة للسيارات ذاتية القيادة
18/07/2022   12:38 ص

“كاوست” تعمل على تطوير منصة للسيارات ذاتية القيادة

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تعمل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” حالياً على تطوير منصة للسيارات ذاتية القيادة؛ بالتعاون مع شركاء الجامعة الدوليين، وهيئات حكومية، وشركات من القطاع الخاص.

وأكد مدير مبادرة “كاوست سمارت” بالجامعة، محمد عبد العال، أن الجامعة تعتمد في تطوير هذه المنصة على استخدام الابتكارات البحثية والذكاء الاصطناعي، وذلك نتيجة مبادرة تعاونية بين “كاوست” وإنتل وبرايتسكايز”، لرفع مستوى تقنية القيادة الذاتية من خلال تحويل سيارة عادية إلى سيارة ذاتية القيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من جانبه أكد نائب الرئيس للقيادة الذاتية في شركة “برايتسكايز” حسام يحيى، أن حرم “كاوست” موقع مثالي للاختبار لأنه يمثل مدينة صغيرة تقدم سيناريوهات قيادة متنوعة ومختلفة يحتاجها مطور نظام القيادة الذاتية. وفق “أخبار 24”.

وفي السياق نفسه، أفاد المدير العام لشركة “إنتل” في المملكة أحمد العبدالجبار؛ أن التعاون مع جامعة “كاوست” في هذا المجال، سيسهم في إثراء المواهب البحثية المحلية، بتزويدها بمنصة قابلة للتخصيص لخوارزمياتها، التي ستمكنها من لعب دور أساسي في صناعة السيارات العالمية.

“كاوست” تعمل على تطوير منصة للسيارات ذاتية القيادة

جديد المحليات
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