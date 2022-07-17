المنتخب السعودي للأحياء يحقق جائزتين عالميتين في أولمبياد الأحياء الدولي بأرمينيا

حقق المنتخب السعودي للأحياء جائزتين عالميتين في أولمبياد الأحياء الدولي 2022 في دورته 33 التي أقيمت في جمهورية أرمينيا خلال المدة من 10 إلى 18 يوليو الجاري، بمشاركة 237 طالباً من 64 دولة.
ونجح الطالب يزن المغربي بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم جدة في الحصول على الميدالية الفضية، وحقق الطالب نواف المطير بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية شهادة تقدير، وذلك بعد قيامهما برحلتي تأهيل في موهبة.
وقالت الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع، إن هذا الإنجاز تحقق بفضل تعزيز الثقة في القدرات والطاقات السعودية على المنافسة العالمية في مجالي العلوم والرياضيات، وبناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية واستشراف المستقبل. وفق “أخبار 24”.