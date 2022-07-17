المملكة تشارك بجناح في معرض فارنبرة الدولي للطيران بالمملكة المتحدة

تشارك المملكة غدًا (الاثنين)، بجناح في معرض فارنبرة الدولي للطيران بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 18 حتى 22 يوليو الجاري.
وتنظم الجناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت شعار “استثمر في السعودية”، بمشاركة كل من وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية “Sami” ومعرض الدفاع العالمي “WDS”.
ويستعد قادة صناعة الطيران والدفاع في أنحاء العالم للمشاركة في المعرض بعد انقطاع 3 سنوات بسبب الاضطرابات التي صاحبت أزمة جائحة كورونا، حيث من المتوقع مشاركة 70 من أكبر شركات الطيران العالمية. وفق “أخبار 24”.
ويشهد المعرض التجاري الذي يستمر 5 أيام، عرض أكثر الطائرات تطورًا في مجال الطيران التجاري والعسكري، كما تم تحديد 6 موضوعات رئيسية بالمعرض، تشمل الفضاء، والدفاع، والاستدامة، والابتكار، والطيران في المستقبل، والقوى العاملة.