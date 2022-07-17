الإدارة العامة للتحريات المالية بـ”أمن الدولة” تشارك في اجتماع لمجموعة “الإيقمونت”

شاركت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، في الاجتماع الـ28 لمجموعة (الإيقمونت) لوحدات التحريات المالية، الذي عقد في جمهورية لاتفيا، خلال المدة من 10 حتى 15 يوليو 2022م.
وناقش رؤساء وحدات التحريات المالية الأعضاء في المجموعة، والأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرق العمل، عدداً من الموضوعات، لرفع مستوى التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجرى على هامش الاجتماعات، توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية ونظيرتها في جمهورية أوزبكستان، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مجموعة (الإيقمونت) هي منظمة دولية تُعنى بأعمال التحريات المالية، وتضم 166 عضواً، وتعد تلك الاجتماعات وتوقيع مذكرات التفاهم من أُطر التعاون الدولي مع الجهات النظيرة التي بدورها تسهم في تحقيق “رؤية المملكة 2030”.