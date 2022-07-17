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جديد المحليات > الجبير: هناك نفاق.. أوروبا تفرض ضرائب على نفطنا بحجة حماية البيئة وتدعم الفحم أكبر الملوثات (فيديو)
18/07/2022   12:39 ص

الجبير: هناك نفاق.. أوروبا تفرض ضرائب على نفطنا بحجة حماية البيئة وتدعم الفحم أكبر الملوثات (فيديو)

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انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، بعض السياسات الأوروبية تجاه المحروقات.

وقال، خلال لقائه في شبكة CNBC الأمريكية، إن أوروبا تفرض ضرائب بأكثر من 200% على النفط القادم من الخليج، معللة ذلك بأنها لصالح البيئة.

وأضاف أنه على نفس المنوال يدعمون الفحم، حيث تشهد أوروبا زيادة في إنتاج الفحم، على الرغم من المطالبة بخفض إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن منتجي النفط يُطالبون بزيادة الإنتاج عندما ترتفع أسعاره، ويُطالبون في أوقات وظروف أخرى بخفض الإنتاج. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هذا الالتباس أدى إلى طرح علامات استفهام في أذهان المستثمرين، ما أدى إلى تقليص الاستثمار في البنية التحتية للنفط والغاز، الأمر الذي يمهد الطريق أمام عدم القدرة على إنتاج الكميات المطلوبة للحفاظ على احتياجات العالم من الطاقة، مشددًا على ضرورة التفكير في كيفية التعامل مع هذه القضية على المدى الطويل.

الجبير: هناك نفاق.. أوروبا تفرض ضرائب على نفطنا بحجة حماية البيئة وتدعم الفحم أكبر الملوثات (فيديو)

جديد المحليات
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