بجوائز تتجاوز الـ56 مليون ريال.. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في الـ23 من يوليو الجاري بالطائف

ينطلق مهرجان ولي العهد للهجن 2022 في الثالث والعشرين من يوليو على ميدان الطائف للهجن، على مدى 44 يوماً من التنافس بين المشاركين من دول مختلفة خليجية وعالمية.
ويضم السباق عدة فئات في المرحلة التمهيدية، وهي فئة المفاريد والحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط الماراثون، وتأتي المرحلة النهائية في أشواطها على الفئات: الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط رموز الحيل والزمول، وتشكل هذه الأشواط في مجموعها ما يقارب 591 شوطاً موزعة على أيام السباق.
وتعد الجوائز المرصودة للمهرجان الأكبر في قيمتها على مستوى الرياضات في المملكة، حيث قدرت بأكثر من 56 مليون ريال، من ضمنها جائزة سيف ولي العهد البالغة مليون ريال، فيما اختلفت مسافات الأشواط التي تتراوح ما بين 2 و6 كلم. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن مهرجان الهجن يعد وجهة رئيسة لملاك وعشاق الهجن وحاضنًا للموروث الأصيل، وذا أثر إيجابي كبير على الجانبين الاقتصادي والسياحي.
#الطائف تشهد انطلاق مهرجان #ولي_العهد للهجن في الـ23 من يوليو الجاري
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— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 17, 2022