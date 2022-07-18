طقس اليوم.. ارتفاع في الحرارة بمعظم المناطق واستمرار الغبار بالرياض والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).
وأضاف أن تأثير العوالق الترابية والغبار سيستمر على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان. وفق “أخبار 25”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (43 درجة في مكة المكرمة، و45 درجة في المدينة المنورة والرياض، و48 درجة في الدمام، و42 درجة في بريدة، و39 درجة في جدة).