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جديد المحليات > مع ارتفاع درجات الحرارة.. “المرور” يوضح ضوابط التظليل المسموح به في السيارات
18/07/2022   10:02 ص

مع ارتفاع درجات الحرارة.. “المرور” يوضح ضوابط التظليل المسموح به في السيارات

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أوضحت الإدارة العامة للمرور ضوابط التظليل المسموح به في السيارات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف ولجوء الكثيرين لتظليل مركباتهم.

وقالت الإدارة إن التظليل للزجاج الجانبي سواء الأمامي أو الخلفي يجب أن يكون من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة بحيث لا تزيد نسبة التظليل على 30 %.

وأضافت أن التظليل يجب ألا يكون عاكساً للصورة على هيئة مرآة ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من درجة شفافيته، وكذلك يجب ألا يتسبب في حجب رؤية السائق أو التقليل منها.

وأشارت إلى أنه يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك، بشرط تقديم تقرير طبي عن الحالة المرضية.

ولفتت إلى أن مخالفة تظليل زجاج المركبة دون التقيد بالضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال.

ضوابط تظليل زجاج السيارات

وفق “أخبار 25”.

مع ارتفاع درجات الحرارة.. “المرور” يوضح ضوابط التظليل المسموح به في السيارات

جديد المحليات
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